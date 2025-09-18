Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 18 September 2025: मूलांक 4 वालों के निजी विषयों में सहजता सरलता बनी रहेगी, पद प्रतिष्ठा पर जोर रखें

नंबर 4

18 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. अंक 4 के लिए आज दिन साधारण है. पेशेवर मामलों में उतावली से बचेंगे. अनुशासन और आज्ञा अनुपालन बनाए रखेंगे. सूझबूझ से कार्यगति बढ़ाएं. वाद विवाद बहस में न पड़ें. जोखिम उठाने से बचें. स्वजनों का साथ सहयोग रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर रखेंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति में आसपास के प्रति संवेदनशीलता अधिक होती है. सक्षम लोगों के साथ प्राप्त करते हैं. आज इन्हें आस्था और विश्वास बनाए रखना है. करियर व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रगण विश्वस्त बन रहेंगे. शांति बनाए रहेंगे. संकोच का भाव बढ़ेगा. जिद में नहीं आएं.

मनी मुद्रा- कामकाजी प्रयासों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. धैर्य से कार्यगति आगे बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह में न आएं. साहस पराक्रम बढ़ाएं. अनुभवियों का साथ पाएंगे. कार्यगति सहज बनी रहेगी. साझा प्रयासों में सक्रियता रहेगी. समय पर कार्य करेंगे.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामलों में तेजी रहेगी. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंट के लिए समय निकालें. निजी विषयों में सहजता सरलता बनी रहेगी. रिश्तों में पूर्ववत् व्यवहार बनाए रहेंगे. मित्र संबंध सकारात्मक रहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ाएंगे. परिवार में संवाद चर्चा बनाए रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व सहज रहेगा. निजी प्रयासों पर ध्यान देंगे. योग व्यायाम बढ़ाएं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. सबको साथ लेकर चलें. उत्साह बनाए रखें.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7

फेवरेट कलर- हल्का भूरा

एलर्ट्स- जिद से बचें. रिस्क न लें. स्पष्टता रखें. ्अतिविश्वास में न आएं.

---- समाप्त ----