Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 18 September 2025: मूलांक 2 वालों के खानपान में सुधार होगा, करें इस रंग का प्रयोग

नंबर 2

18 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभ है. घर परिवार और निजता पर जोर रहेगा. विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे. सभी के प्रति आदरभाव रखेंगे. सहजता से कार्य करते रहेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. पेशेवर संबंधों पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह से बचेंगे. उद्योग व्यापार में सूझबूझ रखेंगे. परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति मिष्ठान्न प्रिय होते हैं. लोगों को जोड़कर रखना पसद होता है. आज इन्हें फोकस बढ़ाए रखना है. बड़ों का साथ बनाए रखें. नीति नियम अपनाएं. ढिलाई से बचेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- सौदों समझौतों में सक्रियता बढ़ेगी. उद्योग व्यापार सकारात्मक बना रहेगा. पेशेवर अपेक्षित लाभ अर्जित करेंगे. कामकाज में अच्छा करेंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. भावुकता व पूर्वाग्रह से बचेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर देंगे. प्रबंधन के कार्य साधें. धैर्य एवं सूझबूझ बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों के सहयोग से सुख सौख्य बढ़ेगा. विविध मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. घर परिवार में रुचि बनी रहेगी. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. सहज प्रस्ताव पाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचेंगे. अनावश्यक बातें साझा करने से बचेंगे. प्रेम संबंध पूर्ववत् बने रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- - अनुभवी व्यक्तियों का सम्मान रखेंगे. मनोबल व उत्साह से काम लेंगे. सुविधाएं बढ़ाएंगे. खानपान में सुधार होगा. भव्यता में वृद्धि होगी. सज्जा में रुचि रहेगी.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- व्यर्थ बातों पर ध्यान न दें. अतिभावुकता त्यागें. संवेदनशील बने रहें.



