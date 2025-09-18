Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 18 September 2025: मूलांक 1 वाले उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे, बड़ी सोच रखेंगे

नंबर 1

18 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 1 के लिए हितलाभ संवारने वाला है. वाणिज्यिक अनुकूल बनाए रखेंगे. सभी विषयों में शुभ फल प्राप्त होंगे. व्यक्तिगत कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. सामंजस्य आगे बढ़ेंगे. औसत से बेहतर प्रदर्शन रहेगा. सजगता से काम लेंगे. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति लोगों को रास्ता दिखाने और उनका मनोबल बढ़ाने में आगे होते हैं. इनकी बात से अक्सर सभी सहमत हो जाते हैं. आत्मबल बनाए रखते हैं. आज इन्हें रुटीन संवारना है. व्यवहार में मिठास व बड़प्पन रखेंगे. संबंधों पर ध्यान देंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.

मनी मुद्रा- कारोबार में सलाहकारों का सानिध्य पाएंगे. अन्य लोंगों के प्रति समर्थन का भाव रहेगा. कामकाजी गतिविधियां तेज बनी रहेंगी. करियर व्यापार में रुचि बढ़ाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष उम्मीद के अनुरूप रहेगा. लाभ बेहतर बने रहेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सूझबूझ व सतर्कता बढ़ाएंगे. प्रभावी एवं सक्रिय बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों का साथ समर्थन हासिल होगा. अपनों से मन की बात कहेंगे. व्यक्तिगत भेंटवार्ता सफल रहेगी. संबंधी सहयोगी रहेंगे. प्रेम में शुभता बढ़ेगी. संपर्क संवाद प्रभावी बना रहेगा. मेहमानों का स्वागत सत्कार रखेंगे. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. प्रिय समय देंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- संवेदनशील बने रहेंगे. खानपान में सुधार रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगाा. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. कार्यशैली संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9



फेवरेट कलर- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- धूर्त से दूर रहें. छोटी बातों को अनदेखा करें. संतुलन बढ़ाए रहें.



