scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 18 October 2025: सहभागिता बढ़ाएंगे, आर्थिक मामले संवरेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 18 October 2025: अनुशासन व अनुपालन बढ़ाएंगे. संबंधों में प्रभावी रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. सुखद संदेश मिलेंगे.कारोबारी सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7
18 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए आनंदकारी है. हर क्षेत्र में उपलब्धि बढ़ाने में मदद  मिलेगी. करियर कारोबार में बेहतर रहेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. अपनों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे. अनुशासन और आज्ञाकारिता रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अनुशासित होते हैं. प्रत्येक कार्य वक्त पर करते हैं. संस्था व समाज में उचित स्थान पाते हैं. आज इन्हें कार्यगति बेहतर बनाए रखना है. लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे. अनुशासन व अनुपालन बढ़ाएंगे. संबंधों में प्रभावी रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. सुखद संदेश मिलेंगे.

मनी मुद्रा- कारोबारी सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. कामकाज में फोकस बना रहेगा. पेशेवर प्रदर्शन संवारेंगे. पहल का भाव रहेगा. लाभ उम्मीद से अच्छा रहेगा. करियर कारोबार में पेशेवरों का सहयोग रहेगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सहभागिता बढ़ाएंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में संपर्क संवाद मजबूत होगा. स्नेह और विनम्रता बनाए रहेंगे. संबंधों में सामंजस्यता से काम लेंगे. मित्रगण उत्साहित रहेंगे. करीबियां का सहयोग मिलेगा. हर्ष आनंद से समय बीतेगा. प्रेम में उत्साह दिखाएंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे. सबको जोड़ने में सफल होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

चर्चा में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मिठास रहेगी 
नियमों का पालन रखेंगे, वातावरण संवारेंगे 
अच्छे सहयोगी रहेंगे, गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी 
रुटीन बेहतर रखेंगे, व्यवस्था पर ध्यान देंगे 
परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे, अपनों का साथ मिलेगा 

हेल्थ एंड लिविंग- अवसरों को भुनाएंगे. सबका सम्मान रखेंगे. अतिथि प्रसन्न रहेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. साज सज्जा बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9
फेवरेट कलर- लहसुनिया
एलर्ट्स-  आत्म अंकुश रखें. अफवाह में न आएं. पहल बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement