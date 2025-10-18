Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 18 October 2025: अच्छे सहयोगी रहेंगे, गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी

नंबर 4

18 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 4 के लिए शुभकर है. करियर कारोबार में प्रभावी परिणाम बनेंगे. अधिकारियों से तालमेल बना रहेगा. आर्थिक पक्ष संवरेगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. परिवार में सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सजगता सक्रियता से काम लेंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. परिचितों का सहयोग पाएंगे. हितलाभ नियमित बना रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अनुभव से बड़े बनते हैं. ऑपचारिक शिक्षा सामान्य रहती है. कुशल वर्कर होते हैं. आज इन्हें जोखिम लेने से बचना है. संबंध बढ़ाने पर जोर देना है. व्यवहार में सहजता व बड़प्पन रखें. सहयोग सहकार का भाव बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर कार्यगति संवारेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. लाभ प्रभाव का स्तर बेहतर बना रहेगा. मेहनत परिश्रम में वृद्धि होगी. कार्य व्यापार नियमित बनाए रखेंगे. सूझबूझ साहस से काम लेंगे. प्रयोगधर्मिता से बचेंगे. सतर्कता समन्वय बढ़ाएंगे. अच्छे सहयोगी रहेंगे. गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. सहकारिता का भाव रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों में समय देने का प्रयास रखेंगे. संपर्क संवाद सामान्य रहेगा. मेहमानों का स्वागत सत्कार बनाए रखेंगे. स्वजनों के संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. वरिष्ठजनों का सानिध्य रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. स्पष्टता व निजता पर जोर रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान में रुटीन रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मनोबल रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- अनजान से सतर्क रहें. व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. संतुलन रखें.

