Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 18 October 2025: रुटीन बेहतर रखेंगे, व्यवस्था पर ध्यान देंगे

नंबर 3

18 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 3 के लिए आज का दिन उच्चाकांक्षाओं को बल देने वाला है. समकक्षों का साथ पाएंगे. वाणिज्य व्यापार में उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. शुभता सहजता से कार्य करेंगे. रिश्तों को संवारने में आगे रहेंगे. वाणिज्य व्यापार में स्पष्टता लाएंगे. लाभ और विस्तार पर जोर देंगे. निजी मामले अनुकूल रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सभी क्षेत्रों में बेहतर करने का भाव बनाए रखते हैं. शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देते हैं. आज इन्हें संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखना है. साहस और पराकम से कार्य करेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. विविध विषयों में सफलता मिलेगी.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. परस्पर भरोसा बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में सक्रियता सामंजस्यता रखेंगे. पेशेवरों का सहयोग रहेगा. मित्रों एवं वरिष्ठां का समर्थन रहेगा. सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. नए अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्योंं में संतुलन बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों के साथ सुख संवाद बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सानिध्य बढ़ाएंगे समकक्षों की सलाह मानेंगे. अपनों के किया वादा पूरा करेंगे. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे. परस्पर साथ समर्पण से काम लेंगे. निजी चर्चाओं से मन लगेगा. परस्पर सुख-दुख साझा करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सबकी भावनाओं का सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्रगण मददगार होंगे. वातावरण में संतुलन बढ़ाएंगे. मनोबल रखेंगे. उत्साह दिखाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- पीला

एलर्ट्स- अफवाह से बचें. तर्कशीलता पर बल दें. अध्ययन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----