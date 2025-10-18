Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 18 October 2025: परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे, अपनों का साथ मिलेगा

नंबर 2

18 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितसंरक्षक है. आस्था मनोबल से कार्य साधेंगे. भावुकता पर अंकुश रखेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. सभी मोर्चां पर सकारात्मकता बनी रहेगी. व्यापार में इच्छित परिणाम रहेंगे. पेशेवर मामलों में स्पष्ट रहेंगे. धैर्य धर्म से काम लेंगे. सूझबूझ सक्रियता से रास्ते बनेंगे. चंद्रमा के अंक 2 में प्रेम और स्नेह से सबका मन जीत लेते हैं. भावनात्मक विषयों में दखल होता है. हरहाल साथ निभाते हैं. आज इन्हें पहल बनाए रखना है. वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. चर्चा संवाद पर बल रखेंगे. साहस बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सूझबूझ व प्रभाव बनाए रखेंगे. प्रबंधन व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. पेशेवरता बल पाएगी. कला कौशल संवार पर रहेंगे. करियर व्यापार बढ़त पर रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. नियमों का अनुपालन बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. सफलता बढ़त पर बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों से भेंट होगी. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधों में धैर्य दिखाएंगे. संबंधी अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. अपनों का साथ मिलेगा. निजी विषयों में अति उत्साह से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रखें. संबंध सुखकर रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्म्विश्वास से आगे बढ़ेंगे. रहन सहन पर ध्यान देंगे. गरिमा गोपनीयता पर बल रहेगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लाइट ब्लू

एलर्ट्स- हल्की बातों से बचें. अपरिचित पर भरोसा न करें. व्यवहारिक रहें.

