Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 18 October 2025: आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे, प्रियजन से भेंट होगी

नंबर 1

18 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 1 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फलकारी है. भाग्य की राह मजबूत बनी रहेगी. करियर कारोबार में उछाल की आएगा. अपनों से विश्वास पाएंगे. पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. सहज संतुलन से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. निम्न स्तर के लोगों से दूरी रखेंगे. सूर्य के अंक 1 व्यक्ति अपने लाभ से अधिक औरों के हितों का संरक्षण करने में विश्वास रखते हैं. समाज व लोगों की उलझनें दूर करते हैं. वचनपालन और अनुशासन बनाए रखते हैं. आज इन्हें रुटीन पर बल देना है. पद प्रभाव बनाए रखेंगे. आज्ञाकारिता और अनुशासन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक विषयों पर फोकस रहेगा. कार्य गति में तेजी आएगी. रणनीतिक सूझबूझ बव सफलता बढ़ेगी. सफलता के प्रति आश्वस्त रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाएंगे. साझा प्रयासों पर ध्यान देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. लक्ष्यगत स्पष्टता बनाए रखेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रवर्ग सहयोगी होगा. सबका साथ बनाए रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य बना रहेगा. विविध विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में सफलता रहेगी. संवाद चर्चा संवारेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बनी रहेगी. स्पष्टता बनाए रहेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रियजन से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यव्यवस्था पर ध्यान देंगे. व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षण में वृद्धि होगी. योग व्यायाम बनाए रखें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 7 9

फेवरेट कलर- वॉइलेट

एलर्ट्स- सात्विकता व समता पर जोर दें. सकारात्मक सोचें.

---- समाप्त ----