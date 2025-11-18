Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 4 वालों को पेशेवरों का सहयोग रहेगा, उचित अवसर का लाभ लेंगे

नंबर 4- 18 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 4 के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी है. सजगता के साथ आगे बढ़ते रहें. नियम पालन पर जोर बनाए रहें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. ठगों से दूरी रखें. नए लोगों पर जल्द भरोसा न करें. प्रयोगधर्मिता पर जोर देंगे. सतर्कता समन्वय बढ़ाएंगे. ं सरलता सहजता से कार्य पूरे करें. संबंध प्रभावित रह सकते हैं. बड़बोलेपन से बचें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अपने कार्यां से सबको चौंकाने की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें कमतरों से दूर रहना है. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. साहस और पराकम से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सक्रियता बनाए रखें. अड़चनों को दूर करें. मित्रों का समर्थन रहेगा.
मनी मुद्रा- परिचितों का साथ बना रहेगा. पेशेवरों का सहयोग रहेगा. सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. विभिन्न कार्यां में सामंजस्तया बनाए रखेंगे. उचित अवसर का लाभ लेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य रखेंगे. ठगों से दूरी बढ़ाएं. सहयोगियों पर भरोसा जीतें. अनुबंध में जल्दी न करें.
पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सहजता व संतुलन बढ़ाने की कोशिश होगी. अपनों के प्रति सहकार का भाव रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. समकक्षों की सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. अपनों के किया वादा पूरा करें. रिश्तों का सम्मान करेंगे. परस्पर साथ समर्पण से काम लेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- निजी चर्चाओं से मन लगेगा. सुख-दुख साझा करेंगे. वातावरण में संतुलन बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्रगण मददगार होंगे. परिजन मनोबल बढ़ाएंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7
फेवरेट कलर- गोमेद समान
एलर्ट्स- समता एवं सात्विकता पर जोर दें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें.