Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 3 वाले तैयारी और साहस से आगे बढ़ेंगे, परिजनों संग सुखद पल बिताएंगे

नंबर 3- 18 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 3 के लिए हर क्षेत्र में उच्च स्थिति को बनाए रखेगा. करियर व्यापार में बेहतर बने रहेंगे. रुटीन व सूझबूझ से काम लेंगे. विभिन्न कार्यां को गति देंगे. शुभता का संचार रहेगा. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. नई शुरूआत करेंगे. निर्णय पक्ष में बनेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ेगा. करियर कारोबार में असरदार रहेंगे. साहस पराक्राम दिखाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति को अस्पष्ट संवाद और चालाकीपूर्ण व्यवहार से अधिक उलझन होती है. ये झूठे बोलने वालों से दूर रहते हैं. आज इन्हें प्रतिभा के प्रदर्शन पर जोर बनाए रखना है. वातावरण का लाभ उठाएंगे. निसंकोच बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उछाल बना रहेगा. तैयारी और साहस से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में पहल रखेंगे. आर्थिक विषयों में लाभ बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे. कार्य प्रदर्शन में आगे रहेंगे. तेजी से कामकाज साधेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्ते बेहतर रहेंगे. विनम्रता सामंजस्यता बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बंधुजन मददगार होंगे. परिजनों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रियजनोंं और परिजनों का ध्यान रखेंगे. आपसी विश्वास का बढ़ाक रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनस्तर आकर्षक रहेगा. गरिमा गोपनीयता बढाएंगे. उत्साह मनोबल से काम लेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रित रहें. व्यर्थ बातों को नजरअंदाज करें. ढिलाई से बचें.

