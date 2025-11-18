Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 2 वाले नीति नियम से आगे बढ़ेंगे, परिवार और प्रियजन प्रसन्न रहेंगे

नंबर 2- 18 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 2 के लिए आज का दिन भाग्यकारी बना हुआ है. कार्य व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे. करीबियों पर भरोसा बढ़ेगा. घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. खुश्यिं को साझा करेंगे. स्मरणीय पलों की रचना होगी. उद्योग व्यापार में मित्रों का साथ रहेगा. आर्थिक पक्ष सुधार पर रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. संबंधों पर ध्यान देंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति को अतिभावुक से बचना चाहिए. लोग अक्सर फायदा उठा लेते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. सौदे समझौते पक्ष में रहेंगे. बड़ों का साथ सानिध्य पाएंगे. नियम का पालन बढ़ाएंगे. ढिलाई व अनदेखी से बचेंगे. कामकाज मिश्रित बना रहेगा.

मनी मुद्रा- व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाने का प्रयास रहेगा. नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पूर्वाग्रह से बचेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर देंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. धैर्य व सूझबूझ बढ़ाएंगे. सहज सक्रियता रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवारी और प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. स्नेह विश्वास बढ़ाएंगे. निजी मामलों में रुचि बढ़ेगी. संवाद में सजग रहेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मित्र मददगार होंगे. रिश्तों की अनदेखी से बचें. प्रेम प्रसंग पूर्ववत् रहेंगे. संबंध संवरेंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके मिलेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सभी सम्मान रखेंगे. उत्साह से काम लेंगे. सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे. खानपान में सुधार होगा. भव्यता में वृद्धि होगी. साज सज्जा में रुचि रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- रेड रोज

एलर्ट्स- व्यर्थ बातों से बचें. अपनों को अनदेखा न करें. संवेदनशील रहें.

