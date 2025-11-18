Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 1 वाले लाभ में वृद्धि बनाए रखेंगे, पेशेवर सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे

नंबर 1- 18 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 1 के लिए बिजनेस को बूस्ट करने और सहकार भाव से जीवन जीने में सहयोगी है. पेशेवर इच्छित प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को उचित ढ्रंग से आगे बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम दिखाएंगे. रिश्ते बेहतर बनेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति जिम्मेदारी का भाव रखने वाले होते हैं. अपनी प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करते हैं. आज इन्हें भेंटवार्ता को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है. संपर्क संवाद असरदार बना रहेगा. कारोबार को बढ़ाने पर जोर होगा. व्यवहार में बड़प्पन रखेंगे. संरक्षण सहयोग का भाव बढ़ाएंगे. . मित्रों का साथ रहेगा.

मनी मुद्रा- कामकाज में अनुकूलता रहेगी. लाभ में वृद्धि बनाए रखेंगे. पेशेवर सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सजगता सक्रियता रखेंगे. अच्छे सहयोगी बने रहेंगे. कामकाजी गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. विस्तार में रुचि रखेंगे. प्रबंधन में प्रभावशाली रहेंगे. संरक्षण व मदद का भाव बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- सुखद पलों को साझा करेंगे. भावनात्मक पक्ष बेहतर रहेगा. व्यक्तिगत चर्चा पक्ष में बनेगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. मेहमानों का स्वागत सत्कार बनाए रखेंगे. स्वजनों के संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. प्रियजनों को समय देंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुशासन व अनुपालन से आगे बढ़ेंगे. निजता पर जोर रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान में रुटीन रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बनाए रखेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- अनजान से दूर रहें. संतुलन बढ़ाएं. विनम्रता रखें.

