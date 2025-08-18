Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 18 August 2025: निरंतरता बढ़ाएंगे, प्रबंधन पर फोकस रहेगा

<p>नंबर 7</p>

<p>18 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सफलता का सूचक है. घर परिवार में सुख सौख्य बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में शुभता व सामंजस्य रखेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. नवीन प्रयोगों में रुचि दिखाएंगे. रुटीन व निरंतरता पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण मिलाजुला रहेगा. लोभ प्रलोभन से बचें. अतार्किक गतिविधियों से दूरी रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति में इच्छाशक्ति अच्छी होती है. साहसी पराक्रमी होते हैं. लक्ष्य से आसानी से नहीं डिगते हैं. आज इन्हें भ्रम से बचना है. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. स्मार्टनेस बढ़ाएंगे. व्ववहार संतुलित रहेगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- कार्यगति आकर्षक बनी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन में प्रभावशाली स्थिति रहेगी. करियर व्यापार पर फोकस रखेंगे. व्यवसायिक प्रयास संवरेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यां से तेजी रखेंगे. निरंतरता बढ़ाएंगे. प्रबंधन पर फोकस रहेगा. जिम्मेदारी उठाएंगे. चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- परिवार में सुख का संचार बना रहेगा. साथी सहयोगी होंगे. रिश्तों में प्रभावपूर्ण व्यवहार बनाए रहेंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा. जरूरी बात कह पाएंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. उूर्जा बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. अपनों से भेंट मुलाकात होगी.</p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यगति बेहतर रहेगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. नीति निरंतरता रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर- मूनलाइट</p>

<p>एलर्ट्स- कमतर बातों पर प्रतिक्रिया से बचें. दिखावे से दूर रहें. बहस में न पड़ें.</p>

