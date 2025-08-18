scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 18 August 2025: तेजी से आगे बढ़ेंगे, पेशेवर वर्ग सहयोगी रहेगा

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 18 August 2025: चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्तियों में क्षमाभाव होता है. औरों के गलत को नजरअंदाज करने की समझ होती है. प्रेम भावना अधिक होती है. आज इन्हें लक्ष्य साधना है. परिवारिक विषय पक्ष में रहेंगे. वाणी व्यवहार पर बल रखेंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा.

Advertisement
X
two horoscope
two horoscope

<p>नंबर 2</p>

<p>18 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभ फलदायी है. नजदीकी व समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. पेशेवर सफलता का प्रतिशत उछाल पर रहेगा. कार्य व्यापार में सहज रहेंगे. विभिन्न मोर्चां पर अनुकूलता बनाए रखेंगे. कामकाजी पक्ष मजबूत बना रहेगा. लाभ और विस्तार के अवसर बनेंगे. सभी से मधुर संबंध बनाकर चलेंगे. सजगता सरलता बढ़ाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्तियों में क्षमाभाव होता है. औरों के गलत को नजरअंदाज करने की समझ होती है. प्रेम भावना अधिक होती है. आज इन्हें लक्ष्य साधना है. परिवारिक विषय पक्ष में रहेंगे. वाणी व्यवहार पर बल रखेंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- विभिन्न स्त्रोतों से आर्थिक मोर्चें को प्रभावशाली बनाए रखेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. बड़ों से भेंट होगी. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. लाभ लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. विविध प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर वर्ग सहयोगी रहेगा.</p>

सम्बंधित ख़बरें

करियर व्यापार में स्पर्धा रखेंगे, वरिष्ठ से भेंट होगी 
मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे 
मूलांक 8 वाले अधिकारियों का साथ पाएंगे, ये है लकी नंबर 
मूलांक 7 वाले अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे, सकारात्मक वातावरण रहेगा 
मूलांक 6 वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, न करें ये एक गलती 
Advertisement

<p>पर्सनल लाइफ- करीबियों से साथ वक्त बिताएंग. उमंग उत्साह का वातावरण आसपास बना रहेगा. परस्पर समन्वय बढ़ाएंगे. संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. प्रियजन से जरूरी बात कहेंगे. मित्रगण रखेंगे. सभी की खुशी का ख्याल होगा. भावनाओं का आदर करेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन रखेंगे. प्रभावशाली रहेंगे.</p>

<p>हेल्थ ऐेड लिविंग- रिश्ते निभाएंगे. कार्ययोजनाएं आगे बढ़ाएंगे. रहन सहन अनुकूल रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल से कार्य करेंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 2 3 5 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- लाइट पिंक</p>

<p>एलर्ट्स- आवेश में आने व भावुकता से बचें. गोपनीयता बढ़ाएं. संवाद में सहज रहें.</p>

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement