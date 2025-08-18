Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 18 August 2025: करियर व्यापार में स्पर्धा रखेंगे, वरिष्ठ से भेंट होगी

<p>नंबर 1<br />

18 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सामान्य है. निर्णय लेने में उतावली से बचें. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाने की कोशिश होगी. रुटीन बनाए रखेंगे. सजगता सावधानी बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में दबाव बना रहेगा. प्रदर्शन मध्यम रहेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति प्रत्येक कार्य को सोच समझकर सजगता से आगे बढ़ाते हैं. उचित अनुचित की जबावदेही भी लेते हैं. आज इन्हें सभी क्षेत्रों में सतर्कता रखना है. सहकर्मियों का साथ समर्थन बनाए रखें. आत्मविश्वास साधारण रहेगा. अधिकारियों का साथ पाएंगे. विनम्रता और विवेक बनाए रखें.</p>

<p>मनी मुद्रा- पेशेवरों को साथ लेकर चलने का प्रयास बना रहेगा. वरिष्ठों की सीख सलाह को अपनाएंगे. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. व्यवस्था के प्रति जुड़ाव बनाए रखेंगे. कामकाजी संबंधों में सजगता रखेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह से बचेंगे. करियर व्यापार में स्पर्धा रखेंगे. वरिष्ठ से भेंट होगी.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- रिश्तों में शुभता का संचार बना रहेगा. विनय विवेक बनाकर रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. प्रेम पक्ष अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. मन के मामलों में बड़प्पन रखेंगे. भावनात्मक संरक्षण का प्रयास रहेगा. संबंधियों में अपनापन बना रहेगा. स्वजनों का साथ समर्थन रहेगा.</p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- आशंका बनी रहेगी. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत प्रयास एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 3 5 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर- डीप पिंक</p>

<p>एलर्ट्स- आदरभाव बढ़ाएं. बहस में न पड़ें. साथीं की सुनें. जिद व जल्दबाजी न करें.</p>

