Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 17 September 2025: मूलांक 9 वालों के कामकाज में हलचल बढ़ेगी, नियमों का पालन बनाए रखेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 17 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 9 के लिए औसत से अधिक फलदायी है. विभिन्न मोर्चों पर निरंतरता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में हर्ष आनंद बनाए रहेंगे. निजी विषयों में साज संवार बनी रहेगी. कामकाजी हलचल बढ़ेगी. कार्य व्यापार में सकारात्मकता रखेंगे. पेशेवर मामलों में धैर्य दिखाएंगे. नौकरीपेशा उत्साहित बने रहेंगे. जोखिम उठाने की भावना से बचें. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति तेजी कार्य करने वाले अच्छे सहयोगी होते हैं. निर्देशों को बखूबी पालन करते हैं. आज इन्हें बड़ों का सानिध्य बनाए रखना है. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर फोकस रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी अवसरों का लाभ उठाएंगे. उद्योग व्यापार में असरदार रहेंगे. उत्पादन में वृद्धि होगी. करियर कारोबार में बड़ी सोच बनाए रहेंगे. परिणाम बेहतर रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लेनदेन में अनुशासन रखें. विविध गतिविधियों में रुटीन बनाए रहेंगे. वरिष्ठजनों से भेंट होगी.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में प्रेम स्नेह और अनुकूलन बनाए रहेंगे. निजी संबंध संवरेंगे. स्वजनों संग सुखद यात्रा पर जा सकते हैं. हर्ष आनंद बना रहेगा. मित्रों से जरूरी बात साझा करेंग. प्रियजनों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. रहन सहन संवरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. जोखिम उठाने से बचें. आसपास शुभता रहेगी. मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- खाकी

एलर्ट्स- तैयारी व लगन बनाए रखें. व्यक्तिगत प्रयास बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें.

