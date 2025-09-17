scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 17 September 2025: मूलांक 8 वाले व्यापार में अच्छे अवसर पाएंगे, ये रहेगा लकी अंक

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 17 September 2025: विविध प्रयासों में गति आएगी. करियर व्यापार के मामलों में सफलता पाएंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. अवसरों पर जोर बना रहेगा. योजनानुरूप कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में इच्छित परिणाम बनेंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 17 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 8 के लिए भाग्य की महत्ता को बढ़ाने वाला है. उद्योग व्यापार में अच्छे अवसर बनेंगे. कार्य योजनाओं को नवीन स्तर पर लाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. साझा प्रयास गति पाएंगे. मैत्री संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. विभिन्न विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. शुभ संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा. महत्वपूर्ण मामलों में तेजी रहेगी. प्रतिफल उम्मीद के अनुरूप होंगे. सक्रियता से काम लेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की आंखें अंत्यंत प्रभावशाली होती हैं. नजरिया गंभीर बनाए रखते हैं. आज इन्हें करियर कारोबार में सक्रियता रखनी है. सभी से बनाकर चलें. बड़प्पन और सामजस्य रखेंगे.

मनी मुद्रा- दीर्घकालिक लक्ष्य पाएंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. करियर व्यापार के मामलों में सफलता पाएंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. अवसरों पर जोर बना रहेगा. योजनानुरूप कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में इच्छित परिणाम बनेंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 9 वालों के कामकाज में हलचल बढ़ेगी, नियमों का पालन बनाए रखेंगे 
मूलांक 7 वाले लापरवाही व दिखावे से बचेंगे, पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी 
मूलांक 6 वाले उचित प्रस्ताव पाएंगे, प्रबंधन को बल मिलेगा 
मूलांक 5 वाले विनम्रता से बढ़ेंगे आगे, विभिन्न मामलों में सजग रहेंगे 
मूलांक 4 वालों के जीवन में लाभ विस्तार बेहतर बना रहेगा, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों मं सकारात्मकता रहेगी. प्रेम संबंध संवरेंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. परिजनों के संग मनोरंजक यात्रा पर जाएंगे. सुखद सूचना संभव है. अतिथि आगमन बना रह सकता है. आदर स्नेह के प्रयास रखेंगे. सभी का साथ विश्वास रहेगा. समता समन्वय रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनस्तर बढ़ेगा. आवश्यक सूचना साझा करेंगे. चर्चा संवाद में उत्साह रखेंगे. खानपान संवारेंगे. मनोबल बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सी ब्लू

एलर्ट्स- प्रबंधन पर ध्यान दें. प्रलोभन से बचें. आत्मविश्वास रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement