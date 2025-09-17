scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 17 September 2025: मूलांक 7 वाले लापरवाही व दिखावे से बचेंगे, पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 17 September 2025: कामकाज का स्तर संवार पर बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़त पर रहेगा. लाभ बढ़ा हुआ होगा. प्रदर्शन में धैर्य रखेंगे. कार्य व्यापार पर नियंत्रण रखें. प्रतिस्पर्धा में अच्छा करें. संतुलन पर जोर बनाए रखें. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

seven horoscope
मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 17 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभफलकारक है. साथीगण सहयोगी बने रहेंगे. कार्य व्यापार में आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. वादविवाद में नहीं पड़ेंगे. लिखापढ़ी में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. लापरवाही व दिखावे से बचेंगे. प्रतिस्पर्धा व तैयारी पर ध्यान देंगे. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. रहन सहन में सहजता रहेगी. बड़ों की अनदेखी न करें. केतु के अंक 7 के व्यक्ति केमिकल के जानकार होते हैं. खनिज पदार्थों एवं रिसर्च में रुचि रखते हैं. आज इन्हें आत्मविश्वास बढ़ाए रखना है. सजगता से आगे बढ़ेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. आदर भाव बढ़ाएं. नया नजरिया बनाए रखेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह मानेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी रिश्तों को प्राथमिकता में रखेंगे. कामकाज का स्तर संवार पर बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़त पर रहेगा. लाभ बढ़ा हुआ होगा. प्रदर्शन में धैर्य रखेंगे. कार्य व्यापार पर नियंत्रण रखें. प्रतिस्पर्धा में अच्छा करें. संतुलन पर जोर बनाए रखें. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. सकारात्मकता बढ़ाने का प्रयास रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में सक्रियता आएगी. संपर्क संवाद में बेहतर बने रहेंगे. सक्रियता बनाए रहें. रुटीन पर जोर रखें. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. आवश्यक सूचना मिल सकती है. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बना रहेगा. यात्रा पर जा सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खानपान पर फोकस बढ़ाएंगे. मनोबल बनाए रखेंगे. योग प्राणायाम करें. स्वजनों का साथ समर्थन पाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8 9

फेवरेट कलर- कैट्स आई

एलर्ट्स- जल्दबाजी व अहंकार में न आएं. वातावरण में सरलता बनाए रहें.

