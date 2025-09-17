Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 17 September 2025: मूलांक 4 वालों के जीवन में लाभ विस्तार बेहतर बना रहेगा, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 17 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 4 के लिए शुभदायक है. सुख में वृद्धि होगी. मित्र संबंधों पर फोकस रहेगा. घर परिवार पर ध्यान देंगे. असहजताओं पर अंकुश रहेगा. सौदे समझौतों को आगे बढ़ाने में सफल होंगे. रिश्तों को बल देंगे. लाभ विस्तार बेहतर बना रहेगा. तर्क विवाद बहस से बचेंगे. राहू के अंक 4 के व्यक्ति मन की बात अन्य के समक्ष शीघ्रता से जाहिर नहीं होने देते हैं. योजनाओं को गोपनीय रखते है. आज इन्हें उच्च प्रयास बनाए रखने हैं. विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएंगे. करीबी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. उद्योग व्यवसाय में तेजी रहेगी. नीति नियमों का अनुसरण बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. सभी को प्रभावित करेंगे. अनुभवियों का साथ बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्ते संवार पाएंगे. घर परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. भावनात्मक संवाद में सहज रहेंगे. जिद अहंकार से बचेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. करीबियों के साथ बना रहेगा. अपनों के साथ सुख साझा करें. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. प्रेम और स्नेह बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- संवेदनशील बने रहेंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी. स्वास्थ का ध्यान रखेंगे. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. जीवन में मधुरता रहेगी. आत्मविश्वास रखेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8

फेवरेट कलर- धूसर

एलर्ट्स- संसाधन बढ़ाएं. बैर भाव से बचें. जल्द भरोसा न करें.

