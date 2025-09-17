Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 17 September 2025: मूलांक 3 वाले परिवार के लिए समय निकालें, न करें ये एक गलती

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 17 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. गुरु के अंक 3 के लिए आज का दिन सावधानी से लक्ष्य साधने की सलाह लाया है. कामकाज प्रतिभा के अनुरूप बना रहेगा. निजी मामले पूर्ववत् बने रहेंगे. सक्रियता सजगता बनाए रखें. परिवार के लिए समय निकालें. भौतिक संसाधनों में रुचि होगी. सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास रहेगी. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति परंपरावादी अधिक होते हैं. नए बदलावों को कसौटी अच्छे परखने के बाद स्वीकारते हैं. विषयों के जानकार होते हैं. शिक्षक एवं ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान करते हैं. आज इन्हें रिश्ते मजबूत बनाने है. लापरवाही और अनदेखी से बचें. कामकाज में सहजता बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- व्यापारिक यात्रा पर फोकस बना रहेगा. कामकाज में सजगता बनाए रहेंगे. कारोबारी विषयों में रुचि होगी. नीति नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. अनुपालन व अनुशासन रखेंगे. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. लाभ पूर्ववत् बने रहेंगे. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आशंका व पूर्वाग्रह में आने से बचें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में अतिविश्वास से बचें. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. मन की बात साथ कह सकेंगे. प्रियजनों एवं बड़ों का सम्मान रखेंगे. अपनों के साथ समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. निजी विषयों में प्रभावशील रहेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- भेंटवार्ता में सफल होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. जीवनशैली सहज आकर्षक रहेगी. खानपान पर जोर रहेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- लापरवाही न करे. अनदेखी से बचें. आवेश में न आएं.

