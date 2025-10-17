Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 17 October 2025: निजी संबंधों में सजगता बढ़ाएंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 17 अक्टूबर 2025का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 9 के लिए भाग्य को बलवान बनाए रखेगा. उत्तम फल परिणामों से उत्साहित बने रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. सभी क्षेत्रों में संतुलन रखेंगे. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. संबंध बल पाएंगे. आवश्यक कार्य पूरे करेंगे. करियर कारोबार को संवारेंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्तियों में अन्य पर प्रभाव छोड़ने का भाव होता है. बचत के प्रयासों में निपुण होते है. आज इन्हें सक्रियता से काम लेना है. चर्चा संवाद का लाभ मिलेगा. काम पर फोकस बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. घर परिवार में समय देंगे. विनम्र रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं गति पाएंगी. लक्ष्य साधने पर फोकस होगा. रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे. करियर कारोबार उन्नति व विस्तार में रुचि बढ़ेगी. नेतृत्व संवारेंगे. कार्य व्यापार में सफल रहेंगे. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. चहुंओर प्रभावी परिणाम बनेंगे. सहकर्मियों पर भरोसा बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- अपनी बात उमंग उत्साह से कह पाएंगे. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. रिश्तों में भरोसे को बनाए रखेंगे. घर में अनुकूलता बढ़ाएंगे. भावनात्मक चर्चा में असरदार रहेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. निजी संबंधों में सजगता बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- आत्मविश्वास बढ़ाकर रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान अच्छा रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- क्रोध में न आएं. दिखावे से बचें. विनम्रता रखें. मेलजोल बढ़ाएं.

---- समाप्त ----