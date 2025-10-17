Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 17 October 2025: आर्थिक लाभ संवार पाएगा, वाणिज्यिक हितों का संरक्षण बनाए रखेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 17 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हर स्तर पर मनोनुकूल स्थिति बनाए रखने वाला है. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. लक्ष्य की ओर सहजता से बढ़ते रहेंगे. नजरिया बड़ा बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएगी. व्यक्तिगत उपलब्धियां संवरेंगी. निजी मामलो में धैर्य दिखाएंगे. कार्यगति तेज रहेगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति आत्म अनुशासित होते हैं. सक्रिय जीवन जीते हैं. समय पर कार्य पूरे करने के प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें पेशेवरता के लिए प्रयास बढ़ाना है. कामकाज पर फोकस बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. संपर्क संवाद में प्रभावी रहेंगे.

मनी मुद्रा- उत्साह और विश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे. आर्थिक लाभ संवार पाएगा. वाणिज्यिक हितों का संरक्षण बनाए रखेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. समकक्षों से संबंध संवरेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. प्रयासों में तेजी लाएंगे. सहकर्मियों का साथ रहेगा. संकोच दूर होगा. पहल की सोच रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में मिठास रहेगी. प्रेम स्नेह के विषयों में सफलता पाएंगे. परस्पर खुशियों का ध्यान रखेंगे. परिजनों समर्थन रहेगा. जल्दबाजी से बचेंगे. निजी वार्ताओं में सूझबूझ रखेंगे. रिश्तों को निभाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- रुटीन बेहतर बना रहेगा. वातावरण सुखकर रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. सम्मान की भावना बढ़ेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. क्षमाभाव रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- हल्का भूरा

एलर्ट्स- व्यर्थ वार्ता से बचें. दबाव में समझौता न करें. प्रबंधन रखें.

---- समाप्त ----