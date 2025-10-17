Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 17 October 2025: आदर स्नेह बनाए रखेंगे, उत्सव आयोजन की रूपरेखा बनेगी

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 17 अक्टूबर 2025का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 6 के लिए आज का दिन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहयोगी है. दाम्पत्य में आनंद के क्षण बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. समकक्षों का समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. कामकाजी गतिविधियो को उत्साह से आगे बढ़ेंगे. सभी मामलों में शुभता बढ़ेगी. सबसे सामंजस्य बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति लगन व मेहनत से असंभव को संभव कर दिखाते हैं. तेजी की कोशिश बनाए रखते हैं. इन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. सभी को प्रसन्न बनाए रहेंगे. नवीनता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी पक्ष मजबूत बना रहेगा. निजी प्रयासों में सक्रियता दिखाएंगे. कारोबार में लाभ संवारेंगे. पेशेवर जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. आर्थिक क्षेत्र में विविधता बनाए रहेंगे. कामकाज में वृद्धि होगी. सामंजस्यता और साहचर्य रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में उत्साह बढ़ाएंगे. समन्वय बनाए रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. आदर स्नेह बनाए रखेंगे. उत्सव आयोजन की रूपरेखा बनेगी. भ्रमण मनोरंजन के मौके रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता दिखाएंगे. कर्तव्य पालन बनाए रखेंगे. मिलजुलकर आगे बढ़ेंगे. सभी की भावनाओं को समझेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सबकी उम्मीदों पर खरे रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रतिक्रिया में स्पष्टता रहेगी. स्वास्थ्य पर जोर देंगे. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. मनोबल रहेगा.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- ओपल कलर

एलर्ट्स- स्वयं पर ध्यान दें. निरंतरता बढ़ाएं. सगज रहें.

---- समाप्त ----