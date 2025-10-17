Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 17 October 2025: परिवार की मदद पाएंगे, व्यवस्था मजबूत रखेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 17 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 5 के लिए आज का दिन मंगलमय वातावरण को बनाए रखने में सहयोगी है. शुभ और लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. कामकाजी गतिविधियो को सहजता से आगे बढ़ेंगे. घर परिवार के मामलों में अधिक अच्छा करेंगे. सुखकर संवाद बना रहेगा. अपनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. आर्थिक प्रयास बल पाएंगे. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तकनीक के इस्तेमाल में तेज होते हैं. वर्तमान पर फोकस रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. संपर्क का लाभ उठाएंगे. संचार संवाद में बेहतर बने रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- अनुशासन व अनुपालन बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में लाभ बना रहेगा. आर्थिक मामलों की जिम्मेदिरयों को निभाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. सूझबूझ व सकारात्मकता बनी रहेगी. समझौतों में प्रभावी रहेंगे. नियम अनुशासन से काम लेंगे. जिद से बचें.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों संग सुख से वक्त बिताएंगे. तालमेल बेहतर रखेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता रखेंगे. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. मन के मामले संवार पर रहेंगे. संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. सबको प्रसन्न रखेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. स्नेह विश्वास बल पाएंगे. घर में मिठास बनी रहेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- साहसी पराक्रमी बने रहेंगे. परिवार की मदद पाएंगे. संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल उत्साह बल पाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- स्वयं की उपलब्धियों को बढ़ाएं. बड़प्पन रखें. रुटीन संवारें.

---- समाप्त ----