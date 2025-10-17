Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 17 October 2025: रिश्ते मजबूत रहेंगे, भ्रमण के अवसर बनेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 17 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 4 के लिए घर में सुखद वातावरण बनाए रखने का संकेतक है. नीति नियमों का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार में निरंतरता बढ़ाएंगे. परिजनों की सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर स्थिति रहेगी. ऊर्जा उत्साह से कार्य करेंगे. कार्ययोजनाओं में निरंतरता रखेंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. व्यवस्था का पालन रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की सक्रियता प्रशंसनीय होती है. पल में परिणाम प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. नियमों का लाभ उठाते हैं. इन्हें आज तेजी से काम लेना है. अपेक्षित परिणाम बन रहेंगे. कार्य प्रदर्शन पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- करियर पर फोकस बना रहेगा. कार्यव्यवस्था पर बल बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लोभ व प्रलोभन में आएं. जिम्मेदारों से सहजता व सानिध्य बढ़ाएं. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. सहयोगी की सुनेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. नौकरीपेशा उत्साह रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की बातों पर ध्यान देंगे. घर परिवार में सुख सौख्य से रहेंगे. हर्ष आनंद के पल साझा करेंगे. प्रेम में सफलता मिलेगी. इच्छित सूचनाएं प्राप्त हो सकती है. घर में सुख सौख्य रहेगा. स्वजनों के प्रति आदरभाव रखेंगे. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. रिश्ते मजबूत रहेंगे. भ्रमण के अवसर बनेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सूझबूझ व मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. निजी मामलों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- जिद व अहंकार से बचें. सजग रहें. तार्किकता बढ़ाएं. बहस विवाद टालें.

