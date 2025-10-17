Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 17 October 2025: संसाधनों में वृद्धि होगी, पेशेवर अनुकूलता रहेगी

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 17 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 3 के लिए उत्तम स्थिति का सूचक है. कार्यक्षेत्र में व्यवस्था व नेतृत्व बनाए रखेंगे. पेशेवर गतिविधियां बल पाएंगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. लक्ष्य में सफलता संभव है. पेशेवर साथियों की सुनेंगे. आर्थिक विषयों में रुचि रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति पारदर्शी व्यवहार के पक्षधर होते हैं. लोगों से संतुलित संबंध बनाए रखते हैं. आज इन्हें संपर्क और सकारात्मकता बेहतर बनाए रखने हैं. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. संबंध संवार पाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. लाभ विस्तार के अवसर बनेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में उचित अनुबंध व संवाद बढ़ाएंगे. पेशेवर सजगता बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में अनुकूलन रखेंगे. स्थिति सहज बनी रहेगी. रुके हुए कार्य बनेंगे. वाणिज्यिक विषय सधेंगे. प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगीं. पेशेवर अनुकूलता रहेगी.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सुधार आएगा. घर में स्मरणीय पल बनेंगे. प्रियजनों संग सुख बांटेंगे. स्वजनों का साथ समर्थन रहेगा. व्यवहार मधुर बना रहेगा. रिश्तों में सक्रिय रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. सहजता से काम लेंगे. चर्चा में सहज रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- विश्वास से काम लेंगे. खानपान बेहतर बना रहेगा. परंपराओं को निभाएंगे. अनुकूलता रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- पाइनेपल

एलर्ट्स- गलतियां क्षमा करें. मितभाषी बनें. रचनात्मकता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----