Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 17 October 2025: आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, लाभ का स्तर बेहतर रहगा

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 17 अक्टूबर 2025का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितसंरक्षण में मददगार है. संबंधों में उत्साह बनाए रखेंगे. पेशेवर सहजता से आगे बढेंगे. घर परिवार महर्ष आनंद बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष प्रभावशाली बना रहेगा. कामकाज में सक्रियता और सक्षमता बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में सफलता की राह बनाए रखेंगे. परिवार का साथ विश्वास जीतेंगे. परिजनों का सानिध्य बना रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति लोगों को जोड़कर रखते हैं. सृजनात्मक प्रयासों को बनाए रखते हैं. आज इन्हें करीबियों में भरोसा बढ़़़ाकर रखना है. महत्वपूर्ण कार्यों में सहजता दिखाएंगे. विविध विषयों में अपेक्षित परिणाम पाएंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी लक्ष्यों को पाने में प्रयासरत रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभ का स्तर बेहतर रहगा. पेशेवर समझौते सकारात्मक रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेंगे. प्रबंधन के कार्यों में साहसिकता बनी रहेगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. करियर कारोबार के लक्ष्य पूर्ण कर पाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में विनम्रता दिखाएंगे. मधुर व्यवहार और विवेक बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ाएंगे. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी. उत्साह दिखाएंगे. भेंटवार्ता में संकोच कम रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तिगत प्रदर्शन को संवारेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार व स्वास्थ्य संवरेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- संकीर्ण विचारों से बचें. भावुकता पर अंकुश रखें. आस्था बढ़ाएं.

---- समाप्त ----