Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 17 October 2025: उचित अवसर का लाभ लेंगे, अनुबंधों में मजबूती आएगी

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 17 October 2025: लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. बड़प्पन से विभिन्न कार्य बनाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर रहेगा. उचित अवसर का लाभ लेंगे. अनुबंधों में मजबूती आएगी.

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 17 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 1 के लिए सामान्य फल बनाए रखने वाला हे. पेशेवर मामलों में सामंजस्य बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में समकक्षों का समर्थन रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. संपर्क संचार प्रभावी रहेगा. अपरिचित लोगों से सहज दूरी बनाए रहेंगे. संकोच का भाव बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति उद्यमी होते हैं. लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं. अवरोध का हल निकालते हैं. सबको जोड़े रखते हैं. प्रबंधकीय गतिविधियों में अपेक्षित सफलता पाते हैं. आज इन्हें सजगता से काम लेना है. लक्ष्य बनाए रखेंगे. कार्य व्यवस्था पर जोर देंगे. संकोच बना रहेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में नियमित गति रहेगी. कामकाज के मामले सकारात्मक बनाए रखेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण होगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. बड़प्पन से विभिन्न कार्य बनाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर रहेगा. उचित अवसर का लाभ लेंगे. अनुबंधों में मजबूती आएगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सजगता बढ़ाएंगे. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. स्वजनों से सीख सलाह रखेंगे. मित्रों का साथ सहयोग पाएंगे. निजी विषयो में सरलता रखेंगे. रिश्तों में सूझबूझ से काम लेंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. मितभाषी बने रहें.

हेल्थ ऐंड लिविंग-  व्यक्तिगत कार्यों पर जोर दें. रुटीन संवारें. साज संवार बढ़ाएं. व्यवहार में विनम्रता लाएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 9

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- अपनों से मनभेद दूर करें. आत्मनियंत्रण रखें. स्पष्टता बढ़ाएं.

TOPICS:

