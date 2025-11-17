Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 17 November 2025: आशंकाओं में न आएं, सुख सौख्य बढ़ेगा

नंबर 1
17 नवंबर 2025का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है.अंक 1 के लिए आज का दिन आर्थिक गतिविधियों को बेहतर बनाए रखने वाला है.पेशेवर मामलों में सुधार बना रहेगा.रहन सहन प्रभावशाली रहेगा.बड़ों का सम्मान बनाए रखेंगे.महत्वपूर्ण अवसर भुनाने की सोच रहेगी. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे.बहस विवाद व लापरवाही से बचेंगे.सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति इच्छाशक्ति से मजबूत होते हैं.जो ठान लेते हैं उसे करने में विश्वास रखते हैं.अन्य की बातों में सहजता से नहीं आते हैं.आज इन्हें विविध गतिविधियों में धैर्य से काम लेना है.करियर के मामले तेजी बनाए रखना है.लोभ प्रलोभन से बचें. धूर्ता से सावधान रहें.
मनी मुद्रा- करियर कारोबार में अच्छी स्थिति रहेगी.भेंटवार्ता में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे.साहस सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.पद प्रभाव का लाभ उठाएंगे.कार्यक्षेत्र सकारात्मकता बढ़ाने का प्रयास रहेगा.जिम्मेदार बने रहेंगे.प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे.साहस पराक्रम बल पाएगा.पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे.प्रभावशाली रहेंगे.
पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का सहयोग प्राप्त होगा.प्रेमभाव और सामंजस्य बनाए रखें.रिश्तों को मजबूत बनाए.सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे.बड़ों का आज्ञापाल रखेंगे.स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे.सुख सौख्य का ध्यान रखेंगे.आवश्यक यात्रा पर जाएंगे.आशंकाओं में न आएं.
हेल्थ एंड लिविंग- संतुलन रखेंगे.परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे.रुटीन संवारेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.खानपान पर फोकस बढ़ाएंगे.सभी प्रभावित रहेंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7
फेवरेट कलर- चेरी रेड
एलर्ट्स- जिद व पूर्वाग्रह से बचें.अहंकार छोड़ें.विनम्रता बढ़ाएं.