Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 17 August 2025: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

<p>मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.</p>

<p>नंबर 9- 17 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. अंक 9 के लिए आज का दिन हितलाभाकारी है. कामकाजी प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ विस्तार पक्ष में बनाए रहेंगे. जोखिम के कार्यों में रुचि दिखाएंगे. धूर्तां से दूरी बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में धैर्य रखेंगे. परिवार में सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. विभिन्न मोर्चां पर सहज रहेंगे. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्तियों में सफलता पाने की गहरी भावना होती है. प्रतियोगिता में पुरजोर प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें मित्रों का साथ मिलेगा. अपनों पर भरोसा बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सजगता रखेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- आर्थिक उन्नति के अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. लाभ पक्ष अच्छा बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियां बल पाएंगी. सभी को प्रभावित करेंगे. लक्ष्य पूर्ण कर पाएंगे. नेतृत्व क्षमता पर जोर देंगे. समझौते सकारात्मक रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेंगे. प्रबंधकीय कार्यों में सहजता रहेगी. जल्दबाजी में न आएं.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक संबंध सुखकर बने रहेंगे. स्वजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. भेंट मुलाकात होगी. परस्पर विश्वास बनाए रखें. विनय विवेक बढाएं. वचन निभाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ाएंगे. रिश्ते सकारात्मक बने रहेंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन से काम लेंगे. रुटीन को संवारेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान उम्दा होगा. वाणी व्यवहार में सहज होंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9 </p>

<p>फेवरेट कलर- चमकीला लाल</p>

<p>एलर्ट्स- सजगता सामंजस्य बनाए रखें. अवसर भुनाएं. निरंतरता रखें.</p>

