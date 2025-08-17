Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 17 August 2025: मूलांक 6 वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, न करें ये एक गलती

<p>मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.</p>

<p>नंबर 6- 17 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 6 के लिए शुभ है. कारोबारी पक्ष बेहतर होगा. विभिन्न मोर्चों पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं. नीति नियमों का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार में निरंतरता बढ़ाएंगे. पेशेवर साथियों की सुनेंगे. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. लक्ष्य में प्राप्ति संभव है. आर्थिक विषयों में रुचि रखेंगे. प्रभाव बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति वैभव और विलासितापूर्ण जीवन जीने में विश्वास बनाए रखते हैं. शौकीन स्वभाव के होते हैं. आज इन्हें बड़प्पन से काम लेना है. सोच बड़ी बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत अपेक्षित बना रहेगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाज में सक्रियता बढ़ाएंगे. तेजी लाने की कोशिश होगी. लंबित कार्य में रुटीन में आएंगे. वाणिज्यिक कार्यों में रुचि रखेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगीं. पेशेवर मामलों में अनुकूलता रहेगी. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. सजगता सरलता बनाए रखेंगे. प्रबंधन व्यवस्था पर बल देंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ाएंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. सहजता से काम लेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. प्रियजनों संग सुख बांटेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. प्रेम प्रयास बेहतर बना रहेगा. व्यवहार मधुर रहेगा. हर्ष उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में सक्रियता बनाए रहेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- विविध सुविधाओं पर ध्यान देंगे. जीवनस्तर आकर्षक रहेगा. परंपराओं को निभाएंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा. स्वास्थ्य पर फोकस होगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर- मैजेंटा</p>

<p>एलर्ट्स- लक्ष्य पर फोकस रखें. रचनात्मकता बढ़ाएं. करीबियों की गलतियां क्षमा करें.</p>

---- समाप्त ----