Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 17 August 2025: मूलांक 4 वालों को साख प्रभाव में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

<p><strong>मूलांक 4:</strong> जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है. </p>

<p>नंबर 4- 17 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. आज के दिन अंक 4 के लिए लक्ष्यों को पाने में सहायक है. विविध प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. व्यवस्था के प्रति समर्पित रहेंगे. उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं. पेशेवर प्रदर्शन बेहतर बनाएंगे. कार्य व्यापार में उत्साह रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संपर्क संचार प्रभावशाली रहेगा. मित्रों समकक्षों का समर्थन रहेगा. अपरिचित लोगों से भी सहजता बनाए रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति में मौके पर चौका लगाने का हुनर होता है. तथ्यों के आंकलन की योग्यता होती है. निर्णय लेने में दक्ष होते हैं. आज इन्हें संपर्क संवाद का लाभ मिलेगा. फोकस बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- आर्थिक प्रयास अनुकूल बनेंगे. वित्तीय हितों को बेहतर बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. समकक्षों से संबंध संवरेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. सहकर्मियों का साथ रहेगा. संकोच दूर होगा. पहल करने में धैर्य दिखाएं. रुटीन संवार होगा.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामलों में सुख सौख्य बढ़ेगा. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. सबकी खुशियों का ध्यान बनाए रखें. परिजनों साथ समर्थन प्रभावित रह सकता है. संबंधों को निभाएंगे. प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भावनात्मक विषयों में सरलता बनाए रहेंगे. जल्दबाजी से बचें. निजी वार्ताओं में सूझबूझ रखें. रिश्तों में सहजता रहेगी.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन का भाव बना रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. सम्मान की भावना बढ़ेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. क्षमाभाव रखेंगे. वातावरण प्रभावपूर्ण रहेगा. मनोबल बनाए रखेंगे.<br />

<br />

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8 </p>

<p>फेवरेट कलर- गोमेद समान</p>

<p>एलर्ट्स- नियमों की अनदेखी से बचें. आवेश में न आएं. व्यर्थ दखल से बचें.<br />

</p>

