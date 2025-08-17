Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 17 August 2025: मूलांक 2 वाले भावनात्मकता बनाए रखेंगे, व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे

<p>जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.</p>

<p>नंबर 2- 17 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. अंक 2 के लिए आज का दिन उच्चाकांक्षाओं को बनाए रखने वाला है. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. सभी क्षेत्रों में असरदार स्थिति बनाए रखेंगे. आर्थिक विषयां में तेजी लाएंगे. समय प्रबंधन को महत्व देंगे. पेशेवर कार्यों में वृद्धि बनी रहेगी. साझा भावना बल पाएगी. नौकरीपेशा बेहतर करते रहेंगे. गतिशीलता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देंगे. स्वजनां को प्रसन्न रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति त्याग और विश्वास बनाए रखते हैं. अपनों के लिए हरसंभव संघर्ष करते हैं. आज इन्हें संपर्क बढ़ाना है. साहस से आगे बढ़ेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- विभिन्न विषयों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. सकारात्मकता बनाए रहेंगे. पेशेवर मामलों में सामंजस्यता और साहचर्य रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में सजग रहेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. पेशेवर उम्मीदों पर खरे रहेंगे. लाभ संवार पर रहेगा. आर्थिक क्षेत्र में विविध प्रयास बनेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- संबंधों में बड़प्पन से काम लेंगे. प्रेम स्नेह से आगे बढ़ेंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके बनाएंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं के अनुरूप रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. सबको प्रभावित करेंगे. विनय विवेक बनाए रहेंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- सहजता एवं निरंतरता रखेंगे. प्रतिक्रिया में स्पष्ट होंगे. उत्साह व सक्रियता बनाए रहेंगे. नियमित जांच पर जोर दें. अतिसंवेदनशीलता से बचें.<br />

<br />

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8</p>

<p>फेवरेट कलर- हल्का गुलाबी</p>

<p>एलर्ट्स- समझौतों में सजग रहें. बहकावे एवं लोभ में न आएं. जिद त्यागें.</p>

---- समाप्त ----