scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 17 August 2025: मूलांक 1 वालों का वाणिज्यिक विषयों में फोकस होगा, आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 17 August 2025: लक्ष्य की ओर निसंकोच बढ़ेंगे. पारिवारिक मामलों में सीख सलाह से गति लेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां अपेक्षित बनी रहेंगी.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

<p>मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.</p>

<p>नंबर 1- 17 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. सूर्य के अंक 1 के लिए आज का दिन शुभताकारक है. पेशेवर सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. लक्ष्य की ओर निसंकोच बढ़ेंगे. पारिवारिक मामलों में सीख सलाह से गति लेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां अपेक्षित बनी रहेंगी. करियर व्यापार में सक्रियता बढ़ेगी. विभिन्न विषयों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सूझबूझ दिखाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति भावनात्मक संवाद में संकोची होते हैं. प्रेम के दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं. आज इन्हें काम पर फोकस बनाए रखना है. संबंधों में संवाद बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएगी. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाजी मामलों में सफलता की राह बनी रहेगी. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. करियर कारोबार बेहतर रहेगा. कारोबारी संबंध भुनाएंगे. पेशेवर प्रयासों सकारात्मकता बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बनाने की कोशिश रखेंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. प्रभावी परिणाम पाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा जीतेंगे.</p>

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 9 वाले करियर व्यापार में सक्रियता बढ़ाएंगे, प्रभावशाली बने रहेंगे 
मूलांक 8 वालों का सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, आर्थिक पक्ष पर फोकस रखेंगे 
मूलांक 7 वालों का करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा, कारोबारी परिस्थितियां नियंत्रण में रहेंगी 
मूलांक 6 वालों के प्रतिस्पर्धा के भाव को बल मिलेगा, लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा 
मूलांक 5 वाले महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में आगे रहेंगे, सहकर्मियों का सहयोग रहेगा 
Advertisement

<p>पर्सनल लाइफ- घर आए का हरसंभव सम्मान बनाए रखेंगे. परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा. घर में समय देंगे. रिश्तों में विनम्रता बनाए रहेंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. स्वजनों से सीख सलाह रखेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. खानपान में सुधार लाएगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विश्वास रखेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी</p>

<p>एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण रखें. चर्चा संवाद में सजग रहें. योजनाएं साझा न करें.<br />
&nbsp;</p>

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement