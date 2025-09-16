scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 16 September 2025: लेनदेन में सजग रहें, मित्र सहायता करेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 16 September 2025: कारपोरेट चर्चा में असरदार रहेंगे. आपसी वार्तालाप बनाए रखेंगे. कामकाज में सफलता पाएंगे. जिद जल्दबाजी न करें.कार्यव्यवस्था एवं नियमों को अपनाएं.

नंबर 6

16 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 6 के के लिए मंगलकारी है. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कार्यगति प्रभावी बनी रहेगी. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद परिणामों से उत्साह बढ़ा रहेगा. कार्यगति बेहतर रहेगी. व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी. पेशेवर विषयों में सफलता पाएंगे. सहयोग सामंजस्यता बनाए रखेंगे. कामकाजी रुटीन को संवारेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति भव्यता और भौतिक वस्तुओं में रुचि बनाए रखते हैं. अच्छे खानपान के समर्थक होते हैं.. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. कारपोरेट चर्चा में असरदार रहेंगे. आपसी वार्तालाप बनाए रखेंगे. कामकाज में सफलता पाएंगे. जिद जल्दबाजी न करें.

मनी मुद्रा- आर्थिक गतिविधियां में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर सक्रियता बढ़ाएंगे. समकक्षों व परिचितों से पेशेवर सहयोग पाएंगे. अनुभव और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. अतिउत्साह में न आएं. कार्यव्यवस्था एवं नियमों को अपनाएं. प्रबंधन पर जोर दें. कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएं. लेनदेन में सजग रहें. मित्र सहायता करेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम में सुखकर परिणाम बनेंगे. अन्य के साथ परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. मन के मामलों में विनम्रता दिखाएंगे. अपोजिट जेंडर के व्यक्ति सहयोगी होंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. सहज संवाद रखेंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयत्न करेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सकारात्मकता बढ़ाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे. खानपान भव्य रहेगा. अतिथियों का आदर करेंगे.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- मैजेंटा

एलर्ट्स- बहस विवाद से बचें. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं. झूठे वादे न करें. सजग रहें.

---- समाप्त ----
