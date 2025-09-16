Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 16 September 2025: स्पष्टता बढ़ाएंगे,समक़क्षों का साथ रहेगा

नंबर 4

16 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 4 के लिए शुभचारी है. कार्य व्यवहार पर जोर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेट मुलाकात हो सकती है. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. सभी से सामंजस्य बना रहेगा. कार्यगति बेहतर रहेगी. इच्छित मामले सकारात्मक बनेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. राहु के अंक 4 के व्यक्ति का मस्तिष्क अत्यधिक तेज होता है. तथ्यों का शीघ्रता से आंकलन करने और निर्णय लेने में दक्ष होते हैं. आज इन्हें बड़प्पन बनाए रखना है. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सहजता सक्रियता रखेंगे. संकोच दूर होगा. मित्रों का सहयोग रहेगा. नवाचार में रुचि दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर विषयों में उम्दा प्रदर्शन करेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. विविध मामलों में जल्दबाजी से बचेंगे. नीति नियमों का सम्मान रखेंगे. पेशेवर मामलों में प्रभावी रहेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. जिम्मेदारों की सुनेंगे. सीख सलाह का पालन करेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. समक़क्षों का साथ रहेगा.

पर्सनल लाइफ- अपनों के साथ धैर्य धर्म का पालन बनाए रहेंगे. प्रेम संबंधों में उतावली से बचेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगें. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. निजी आयोजनों से जुड़ेंगे. इच्छित सूचनाएं पाएंगे. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर होंगे. मित्र सहयोगी होंगे. स्नेह बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास बढ़ेगा. विवेक से काम लेंगे. सूझबूझ बनाए रखेंगे. उत्साह मनोबल संवरेगा. परिजनों का समर्थन रहेगा. स्वास्थ्य की देखभाल रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- गोमेद समान

एलर्ट्स- दिखावे में न आएं. तनाव से बचें. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखें.

---- समाप्त ----