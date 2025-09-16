Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 16 September 2025: रिश्तों में उत्साह रखेंगे, विनम्रता बनाए रहेंगे

नंबर 3

16 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन 3 अंक के लिए हितप्रद है. कामकाज में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. सक्रियता व स्पष्टता बनाए रहेंगे. परिचितों से सहज होंगे. मेल मुलाकात पर जोर देंगे. वाणि्िजयक मौके भुनाएंगे. परंपराओं के पोषण की सोच रहेगी. रुटीन पर ध्यान देंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सही व्यक्ति की मदद को हमेशा तत्पर रहते हैं. स्वभाव से विनम्र होते हैं. आज इन्हें उत्साह बनाए रखना है. निरंतरता और अनुशासन से काम लेंगे. साझा कार्योंं पर भरोसा बनाए रखेंगे. व्यवस्था सुधारने पर जोर होगा. बड़ों का साथ मिलेगा. सहजता सजगता से आगे बढ़ेंगे. मितभाषी और शांत रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में नीति नियम का पालन करेंगे. गरिमा गोपनीयता पर ध्यान देंगे. वाणिज्य व्यापार पूर्ववत् बना रहेगा. कार्ययोजनानुसार आगे बढ़ेंगे. आर्थिक पक्ष सहज रहेगा. कार्यगति बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. अनुशासित ढंग से कार्य आगे बढ़ाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सामंजस्य बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. बंधुजनों संग समय बिताएंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. रिश्तों में उत्साह रहेगा. सकारात्मक वातावरण बनाए रखने पर जोर देंगे. प्रियजनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. परिजनों की बातों को ध्यान से सुनेंगे. रिश्तों में उत्साह रखेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एेंड लिविंग- करीबी व परिजन मददगार रहेंगे. व्यक्तित्व साधारण रहेगा. सूझबूझ बढ़ाएंगे. साथी भरोसेमंद रहेंगे. विभिन्न कार्योंं में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर्स- सनराइज

एलर्ट्स- अनावश्यक बहस से बचें. क्रोध पर नियंत्रण रखें. अहंकार त्यागें.

---- समाप्त ----