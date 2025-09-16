Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 16 September 2025: लक्ष्य पर जोर देना है, टीम भावना से लाभ होगा

नंबर 1

16 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. अंक 1 के लिए आज का दिन हितों की रक्षा में सहयोगी है. चहुंओर सफलता का संचार बना रहेगा. उल्लेखनीय मामलों में गति आएगी. चहुंओर के समर्थन से उत्साहित रहेंगे. मित्र बंधुओं का साथ सहयोग पाएंगे. प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित फल प्राप्त होंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर बने रहेंगे. वरिष्ठां व अनुभवियों से सलाह रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति नीतिगत व्यवहार बनाए रखते हैं. साहसी अनुशासित और समझदार होते हैं. आज इन्हें सबको साथ लेकर चलना है. लक्ष्य पर जोर देना है. टीम भावना से लाभ होगा. कामकाजी प्रयास बढ़ाएंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. आर्थिक वाणिज्य मामलों में सफलता पाएंगे. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. करियर व्यापार में सूझबूझ बढ़ाएंगे. उद्योग व्यवसाय को गति देंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. कार्य विस्तार का जोर रखेंगे. अधिकारियों की सुनेंगे. कामकाज में सक्रियता बनाए रहेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रियजन से भेंट होगी. रिश्तों में सुधार होगा. निजता पर जोर रखेंगे. घरेलु कार्यक्रमां में शामिल होंगे. अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. निजी विषयों में संवेदनशील रहेंगे. मनोरंजक यात्रा संभव है. सरप्राइज मिल सकती है.

हेल्थ एेंड लिविंग- व्यक्तित्व संवरेगा. परिवार में अनुकूलन रहेगा. समयसीमा में कार्य करें. खानपान संवारेंगे. मनोबल बना रहेगा. जीवनस्तर बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर्स- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- सजगता व सहजता रखें. स्वयं पर ध्यान दें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

---- समाप्त ----