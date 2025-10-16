Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 16 October 2025: कामकाज के मामले संवार पर होंगे, बड़ी सोच बनाए रखेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 16 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 9 के लिए कामकाज में सहयोग बनाए रखने वाला है. निजी विषयों में सहजता बनी रहेगी. घर परिवार के लोगों की खुशी बढ़ाएंगे. कामकाज में रुटीन संवारेंगे. सहज उपलब्धियों को बल मिलेगा. कार्यगति तेज होगी. सीख सलाह बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी दिखाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति की होश और जोश का अच्छा संतुलन बनाए रखते हैं. अनुशासन और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े पदों तक पहुंचते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना है. करियर पर ध्यान देना है. व्यापार बढ़त पर बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. कामकाज के मामले संवार पर होंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था मजबूत रखेंगे. लाभ पर फोकस बढ़ेगा. विभिन्न उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. समकक्षों पर असर छोड़ने में सफल होंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मकता व सामंजस्यता को बनाए रखेंगे. संबंधों में सद्भाव रखेंगे. रिश्तों में पहल बनाए रखेंगे. स्वजनों के साथ सुखकर वक्त बिताएंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. संबंधों में सहज रहेंगे. वार्ता पर जोर देंगे. प्रेम संबंध संवार पाएंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सबको जोड़कर चलेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. रहन सहन पर ध्यान देंगे. व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास में वृदिध होगी. सेहत का ख्याल रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सनराइज कलर

एलर्ट्स- सूझबूझ से काम लें. बड़ों का सानिध्य रखें. बहस से बचें.

---- समाप्त ----