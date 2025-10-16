Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 16 October 2025: आर्थिक मामलों में तेजी आएगी, विविध मामले आगे बढ़ाएंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 16 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभलाभ बढ़ाए रखेगा. भाग्य की मदद से करियर कारोबार में बड़ा करने की सोच होगी. पेशेवर उत्साह व सक्रियता बनाए रखेंगे. नवीन अनुबंध संवरेंगे. कामकाज में विश्वसनीयता रखेंगे. परिवार में मनोनुकूलता बढ़त पर रहेगी. परिजन सहयोगी रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति समता और न्याय मे विश्वास रखते हैं. लोगों में भेदभाव का विरोध करते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर ध्यान देना है. लाभवृद्धि के प्रयास बनाए रखेंगे. सूझ समझ का स्तर उूंचा रहेगा. निजी प्रदर्शन प्रभावी रहेगा. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. बड़ों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में उत्साह बना रहेगा. साहस संपर्क का लाभ मिलेगा. अर्थ वाणिज्य में वांछित परिणाम पाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन रखेंगे. पेशेवर बेहतर बने रहेंगे. सभी का साथ पाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. आर्थिक मामलों में तेजी आएगी. विविध मामले आगे बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों को संवारेंगे. रिश्तों में बड़प्पन दिखाएंगे. चर्चा संवाद में रुचि लेंगे. भावनात्मक गतिविधियां बल पाएंगी. हर्ष आनंद रहेगा. अपनों में भरोसा बना रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. करीबी उपलब्धि अर्जित करंेगे. निजी विषयों को सवारेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति प्रभावी बनी रहेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा. खानपान आकर्षक रहेगा. रचनात्मक प्रयास बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. अतिथि आएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- पीतांबरी

एलर्ट्स- भूलचूक की स्थिति से बचें. अभद्र व्यवहार से बचें.

---- समाप्त ----