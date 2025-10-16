Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 16 October 2025: करियर कारोबार में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, जानें अपना लकी नंबर

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 16 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सभी क्षेत्रों सकारात्मकता बनाए रखेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी. वाणिज्यिक विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. मेल मुलाकात के मौके भुनाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति छोटी से छोटी डिटेल को देखने और समझने में सक्षम होते हैं. आज इन्हें वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. उम्मीद से अधिक लाभ प्राप्ति संभव है. विविध गतिविधियों में रुचि बनाए रखेंगे. आकस्मिकता हित प्राप्त होने की स्थिति रहेगी. वाणिज्यिक मामलों में रुचि रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर चर्चा में तेज रखेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. करियर कारोबार में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. नियमों का अनुपालन रखेंगे. जिम्मेदारों से सीख सलाह लेंगे. सामंजस्यता बढ़ेगी. अनुशासन अपनाएंगे. बड़प्पन रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामलों में व्यवहारिक रहेंगे. बंधुजनों से संबंधों को सुधारेंगे. मेलजोल में बेहतर रहेंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. अतिथि का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ रहेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. निजी आयोजनों में शामिल होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुखद सूचनाएं मिलेंगी. धर्मकार्य बनाए रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. अपनों की देखभाल करेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- सतर्कता बढ़ाएं. भ्रम व दिखावे से बचें. व्यक्तित्व संवारें.

---- समाप्त ----