Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 16 October 2025: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्साह से काम लेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.
नंबर 6- 16 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन 6 अंक के लिए शुभत्व का संचारक है. पेशेवर अधिकारियों के समर्थन से आगे बढ़ेंगे. परिचितों के साथ पाएंगे. मित्रों संग स्मरणीय पल बिताएंगे. अर्थ वाणिज्य पर जोर देंगे. प्रबंधन के कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. कार्य व्यापार बेहतर बनाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति गहरी कलात्मक समझ रखते हैं. स्वयं की उपलब्धियों निरंतर बढ़ाते रहते हैं. आज इन्हें जोखिम लेने से बचना है. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. आसपास के वातावरण को सुधारेंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. छोटों के प्रति विनम्र रहेंगे. व्यवहार में सहजता रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बनी रहेगी.
मनी मुद्रा- पेशेवर कार्यों में पहल पराक्रम व फोकस बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में समय देंगे. परस्पर सहयोग बना रहेगा. वाणिज्य व्यापार प्रभावी रहेगा. योजनाओं पर अमल बनाए रखेंगे. हरसंभव आगे बढ़ने की सोच रखेंगे. कार्यों में निरंतरता लाएंगे.
पर्सनल लाइफ- प्रेम चर्चा में रुचि बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे मित्र व बंधुओं के साथ सुखद पल बिताएंगे. स्वजनों की बातों को सम्मान देंगे. रिश्तों में रुचि लेंगे. परस्पर सुख सौख्य बनाए रहेंगे. निजी विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- मितभाषी बने रहें. सबसे बनाकर चलें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिजन मददगार रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. उत्साह से काम लेंगे.
फेवरेट नंबर- 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर्स- ओपल व्हाइट
एलर्ट्स- व्यर्थ वार्ता से दूर रहें. अनुशासन बढ़ाएं. बहस से बचें.