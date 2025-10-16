Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 16 October 2025: उद्योग कार्यों को गति देंगे, लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 16 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 4 के लिए आज का दिन कार्यगति को बेहतर बनाए रखने वाला है. संपर्क संवाद संवारेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों पर ध्यान देंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में बढ़त बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सबका साथ सहयोग मिलेगा. सलाह संपर्क बनाए रखेंगे. नवीन विषयों पर रुचि दिखाएंगे. कामकाजी क्षेत्रों में बेहतर बने रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सूझबूझ व चतुराई से हर कार्य कर लेने की समझ रखते हैं. अनुभव का लाभ उठाते हैं. आज इन्हें पहल पराक्रम बनाए रखना है. व्यक्तित्व और मनोबल उूंचे बने रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. जनहित का प्रयास बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार के मामलों में बड़ा सोचेंगे. विभिन्न विषयों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर सफलता पाएंगे. लाभ व्यापार बढ़ाएंगे. उद्योग कार्यों को गति देंगे. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. कामकाजी विस्तार का जोर रखेंगे. अधिकारियों की सुनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सद्भाव व सक्रियता दिखाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रहेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सुखद यात्रा पर जा सकते हैं. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. रिश्तों में सुधार रहेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सकारात्मक परिणाम बनाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज रहेंगे. समयसीमा में कार्य करेंगे. खानपान संवारेंगे. जीवनस्तर भव्य रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सफेद चंदन

एलर्ट्स- साज सज्जा पर बल दें. सहजता से आगे बढ़ते रहें. उतावली न दिखाएं.

