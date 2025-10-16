Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 16 October 2025: जोखिम उठाने से बचेंगे, साहसिक फैसले ले सकेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 16 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन जरूरी मामलों को साधे रखने में सहायक है. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. पेशेवर उधार के लेनदेन से बचेंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. कामकाज में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में अनुशासन रखेंगे. निजी मामलों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. धैर्य से काम लेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति ज्ञानवान व गुणवान होते है. जिम्मेदारी बनाए रखते हैं. सभी का भरोसा जीतते हैं. आज इन्हें आपसी सहयोग को बढ़ाना है. सूझबूझ व सक्रियता से कार्य करना है. सभी के साथ आगे बढ़ेंगे. सफलता का प्रयास बनाए रखेंगे. कामकाज में अनुकूलन बढ़ेगा. सजगता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक गतिविधियां बेहतर बनी रहेगी. वित्तीय पक्ष अच्छा रहेगा. कार्य व्यवसाय बढ़त पर रहेगा. धन संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. बजट बनाकर कार्य करेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. साहसिक फैसले ले सकेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी को बढ़ाएंगे. संबंधों में हर्ष आनंद और अनुकूलन बनाए रहेंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. सहकारिता बढ़ाएंगे. विवाद टालेंगे. रिश्ते बल पाएंगे. भावनात्मक विषय पक्ष में बने रहेंगे. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विनम्रता और सहजता बनाए रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. परिजन सहयोग करेंगे. लोग मददगार होंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में रुचि रहेगी. धैर्य रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर्स- यलो

एलर्ट्स- व्यवस्था बढ़ाए. चर्चा में स्पष्टता रखें. भ्रम से बचें.

---- समाप्त ----