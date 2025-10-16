scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 16 October 2025: जोखिम उठाने से बचेंगे, साहसिक फैसले ले सकेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 16 October 2025: कार्य व्यवसाय बढ़त पर रहेगा. धन संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. बजट बनाकर कार्य करेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. साहसिक फैसले ले सकेंगे.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 16 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन जरूरी मामलों को साधे रखने में सहायक है. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. पेशेवर उधार के लेनदेन से बचेंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. कामकाज में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में अनुशासन रखेंगे. निजी मामलों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. धैर्य से काम लेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति ज्ञानवान व गुणवान होते है. जिम्मेदारी बनाए रखते हैं. सभी का भरोसा जीतते हैं. आज इन्हें आपसी सहयोग को बढ़ाना है. सूझबूझ व सक्रियता से कार्य करना है. सभी के साथ आगे बढ़ेंगे. सफलता का प्रयास बनाए रखेंगे. कामकाज में अनुकूलन बढ़ेगा. सजगता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक गतिविधियां बेहतर बनी रहेगी. वित्तीय पक्ष अच्छा रहेगा. कार्य व्यवसाय बढ़त पर रहेगा. धन संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. बजट बनाकर कार्य करेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. साहसिक फैसले ले सकेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

लेनदेन में सजग रहेंगे, आर्थिक स्थिति सुधार पर रहेगी 
सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे, धैर्य व जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा 
पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे, सूझबूझ बढ़ेगी 
तैयारी बढ़ाएंगे, निसंकोच गतिमान बने रहेंगे 
संसाधनों को जुटाएंगे, अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी को बढ़ाएंगे. संबंधों में हर्ष आनंद और अनुकूलन बनाए रहेंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. सहकारिता बढ़ाएंगे. विवाद टालेंगे. रिश्ते बल पाएंगे. भावनात्मक विषय पक्ष में बने रहेंगे. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विनम्रता और सहजता बनाए रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. परिजन सहयोग करेंगे. लोग मददगार होंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में रुचि रहेगी. धैर्य रखेंगे.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर्स- यलो

एलर्ट्स- व्यवस्था बढ़ाए. चर्चा में स्पष्टता रखें. भ्रम से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement