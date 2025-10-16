scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 16 October 2025: सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे, धैर्य व जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 16 October 2025: व्यवसायिक मामले सहज संतुलित रहेंगे. नीति नियम का पालन करेंगे. परंपराओं को महत्व देंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. धैर्य व जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा.

one horoscope

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 16 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन व्यक्तिगत कार्यों में सक्रियता बनाए रखने वाला है. पारिवारिक संबंधों पर बल देंगे. करियर व्यापार सामान्य बना रहेगा. व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. साझा प्रयासों को बल मिलेगा. सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति हर विषय का उचित व पक्षपातमुक्त मूल्यांकन करते हैं. निडर व सकारात्मक सहयोगी होते हैं. आज इन्हें आसपास का वातावरण सुखमय बनाए रखना है. परिवार में आपसी समन्वय बढ़ाना है. नीति अनुशासन पर जोर देंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे. सहकारिता व निरंतरता रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में पहल बनाए रहेंगे. कामकाजी विषयों में स्मार्टनेस दिखाएंगे. करियर व्यापार के प्रयासों पर जोर देंगे. व्यवसायिक मामले सहज संतुलित रहेंगे. नीति नियम का पालन करेंगे. परंपराओं को महत्व देंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. धैर्य व जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में चर्चा संवाद में होंगे. प्रेम प्रसंग पूर्ववत् बने रहेंगे. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्तों में विश्वास व सहकार बना रहेगा. महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. संबंधों को साधने की कोशिश होगी. जिद व अहंकार न दिखाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- सहयोग का भाव बनाए रहें. खानपान में सुधार लाएं. जीवनशैली संवारें. प्रभाव में वृद्धि होगी. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर्स- गोल्डन

एलर्ट्स- दिखावे से बचें. अफवाहों को नजरअंदाज करें. विनम्रता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
