Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 16 November 2025: प्रेम में विश्वास रहेगा, बड़ा सोचेंगे

नंबर 3

16 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 3 के लिए शुभत्व का संचारक है. घर परिपार के वातावरण में अनुकूलता रहेगी. कामकाज में उछाल बना रहेगा. बड़प्पन व आदर्शवाद की सोच बनी रहेगी. करीबी उपलब्धि अर्जित करेंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. सीख सलाह बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अन्य को कभी गलत सलाह नहीं देते हैं. उचित राह ही दिखाते हैं. पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें सहकारिता पर जोर देना है. साझेदारी की भावना से कार्य करना है. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. बड़ों से सामंजस्य बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक एवं वाणिज्यिक विषयों में नवाचार को बल देंगे. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बनाए रखने का प्रयास होगा. कार्यगति तेज होगी. नीति नियमों को अपनाए रहेंगे. प्रबंधन प्रशासन पर जोर देंगे. कामकाजी लेनदेन में सजग रहेंगे. परिस्थितियां सुधार पर बनी रहेंगी.

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों के हितों के संरक्षण के प्रयास बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधन पर जोर बनाए रहेंगे. निजी जीवन हितकारी रहेगा. अपेक्षित परिणाम बनेंगे. प्रेम में विश्वास रहेगा. मन के मामलों में विनम्र रहेंगे. मित्र मददगार रहेंगे. असहज स्थिति से बचेंगे. धैर्य दिखाएंगे. बड़ा सोचेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सार्थक संवाद बनाए रखेंगे. खानपान आकर्षक बना रहेगा. अतिथियों का आदर बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लें. सकारात्मकता और मनोबल बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर्स- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- समय पर कार्य करें. प्रबंधन बढ़ाएं. बहस से बचें. सजग रहें.

