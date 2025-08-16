Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 16 August 2025: मूलांक 9 वाले करियर व्यापार में सक्रियता बढ़ाएंगे, प्रभावशाली बने रहेंगे

<p><strong>मूलांक 9</strong>: जिन लोगों का जन्म 9, 18, या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.</p>

<p>नंबर 9- 16 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 9 के लिए शुभ फलदायी है. लाभ के अवसर संवार पर बने रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास बढाएंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रखेंगे. परिजनों से परस्पर जुड़ाव बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. सभी का साथ बना रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. योग्यता प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबार में सहजता बनी रहेगी.</p>

<p>मंगल के अंक 9 के व्यक्ति वचन को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं. अपनी कही बात से पीछे नहीं हटते हैं. आज इन्हें योजनागत लाभ मिलेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. संसाधनों में रुचि दिखाएंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. सगे संबंधियों की सुनेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में कर्मठता बनाए रहेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरों का समर्थन प्राप्त होगा. आगे आने की सोच रखेंगे. सहजता सफलता बनी रहेगी. लाभ प्रतिशत संवरेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- दाम्पत्य खुशहाल रहेगा. प्रियजन का साथ सहकार मिलेगा. आकर्षण अनुभव करेंगे. महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रक्त संबंध मजबूत होंगे. परिवार में सामंजस्य बनाए रहेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. रिश्ते संवारेंगे. अपनों के साथ भावनात्मक संतुलन बना रहेगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- सेहत के मामले सकारात्मक रहेंगे. सतर्कता बनाए रखेंगे. जिद में न आएं. रहन सहन सवरेगा. संकोच दूर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ</p>

<p>एलर्ट्स- सूझबूझ बढ़ाएं. व्यर्थ के दिखावे में न आएं. निवेश पर नियंत्रण रखें.</p>

---- समाप्त ----