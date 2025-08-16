scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 16 August 2025: मूलांक 8 वालों का सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, आर्थिक पक्ष पर फोकस रखेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 16 August 2025: शनि के अंक 8 के व्यक्ति न्यायप्रिय व सबके हित की भावना रखते हैं. स्थाई सफलता के पक्षधर होते हैं. इन्हें आज संपर्क बढ़ाना है.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

<p><strong>मूलांक 8</strong>: जिन लोगों का जन्म 8, 17, 26&nbsp;तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8&nbsp;है.</p>

<p>नंबर 8- 16 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सभी विषयों में सहजता सकारत्मकता बनाए रखने वाला है. घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ाए रखेंगे. जोखिम के कार्यों से बचेंगे. लक्ष्य संवार पर रहेंगे. करीबियों को साथ लेकर चलेंगे. प्रेम और विश्वास जीतेंगे. संबंधों में सामंजस्यता रखेंगे. वाणी व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे.</p>

<p>शनि के अंक 8 के व्यक्ति न्यायप्रिय व सबके हित की भावना रखते हैं. स्थाई सफलता के पक्षधर होते हैं. इन्हें आज संपर्क बढ़ाना है. भेंटवार्ताओं में सहयोग समर्थन पाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों की सुनेंगे. मदद का भाव बनाए रखेंगे.</p>

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 7 वालों का करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा, कारोबारी परिस्थितियां नियंत्रण में रहेंगी 
मूलांक 6 वालों के प्रतिस्पर्धा के भाव को बल मिलेगा, लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा 
मूलांक 5 वाले महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में आगे रहेंगे, सहकर्मियों का सहयोग रहेगा 
मूलांक 4 वाले करियर-कारोबार बेहतरी से आगे बढ़ाएंगे, लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा 
मूलांक 3 वालों को कामकाज में सफलता मिलेगी, लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे 

<p>मनी मुद्रा- सहकर्मियों से तालमेल बना रहेगा. प्रबंधकीय जिम्मेदारों से संवाद बढ़ाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में सहजता रहेगी. विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. व्यापार में प्रयास बनाए रखेंगे. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक पक्ष पर फोकस रखेंगे.</p>

Advertisement

<p>पर्सनल लाइफ- अन्य के लिए आदर सम्मान का भाव रखेंगे. निजी विषयों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. प्रेम के मामले संवार पाएंगे. रिश्तों में उत्साह बनाए रखेंगे. परिजनों में परस्पर भरोसा बढे़गा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. मित्रों का समर्थन बना रहेगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत प्रयास बेहतर होंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. विपक्ष असरहीन रहेगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे. रहन सहन बल पाएगा. आदतें संवारेंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- &nbsp;1 2 5 6 7 8</p>

<p>फेवरेट कलर्स- नीला</p>

<p>एलर्ट्स- भ्रम व उलझन की स्थिति से बचें. धूर्त से दूरी बढ़ाएं. सजग रहें.</p>

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement