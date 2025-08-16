scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 16 August 2025: मूलांक 7 वालों का करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा, कारोबारी परिस्थितियां नियंत्रण में रहेंगी

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 16 August 2025: केतु के अंक 7 के व्यक्ति के पूर्वानुमान अच्छे होते हैं. कामकाज में सफल प्रयास बनाए रखते हैं. सूझबूझ सामंजस्य बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

<p><strong>मूलांक 7</strong>: जिन लोगों का जन्म 7, 16, या 25&nbsp;तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7&nbsp;है.</p>

<p>नंबर 7- 16 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 7 के लिए अवसरों को भुनाने में सहयोगी है. समय की शुभता का लाभ उठाएंगे. किसी खास से भेंट हो सकती है. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण एवं परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. पेशेवर कार्यों में तेजी रखेंगे. कारोबारी गतिविधियां संवरेंगी. योजनाएं बल पाएंगी. इच्छित परिणाम पाएंगे. विविध विषयों में प्रभाव बढ़ेगा. मित्रों को समय देंगे.</p>

<p>केतु के अंक 7 के व्यक्ति के पूर्वानुमान अच्छे होते हैं. कामकाज में सफल प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें फोकस बनाए रखना है. सूझबूझ सामंजस्य बनाए रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य बनाए रखेंगे.</p>

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 6 वालों के प्रतिस्पर्धा के भाव को बल मिलेगा, लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा 
मूलांक 5 वाले महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में आगे रहेंगे, सहकर्मियों का सहयोग रहेगा 
मूलांक 4 वाले करियर-कारोबार बेहतरी से आगे बढ़ाएंगे, लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा 
मूलांक 3 वालों को कामकाज में सफलता मिलेगी, लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे 
मूलांक 2 वालों के रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, अपनों का ख्याल रखेंगे 

<p>मनी मुद्रा- करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कारोबारी परिस्थितियां नियंत्रण में रहेंगी. लाभ का स्तर ऊंचा होगा. पेशेवर मामले बढ़त पर रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. तैयारी से आगे बढेंगे. मेलजोल बढ़ाने पर जोर रहेगा. आर्थिक विषय बेहतर बने रहेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों पर जोर बढ़ाएंगे. योग्यता प्रदर्शन बेहतर रहेगा.</p>

Advertisement

<p>पर्सनल लाइफ- आदरभाव और स्नेह बनाए रखेंगे. सहकारिता व विश्वास को बल मिलेगा. आदर स्नेह की भावना रह़ेगी. रिश्तों में हर्ष आनंद बना रहेगा. धैर्य दिखाएंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मन के मामले बनेंगे. संबंध सुधरेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. समन्वय संतुलन बढ़ेगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- अतिउत्साह में नहीं आएं. स्वयं पर ध्यान दें. सुविधाएं बढ़ेंगी. स्वास्थ्य संकेतों पर नजर रखेंगे. योग व्यायाम बनाए रखेंगे. खानपान में सुधार लाएंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8</p>

<p>फेवरेट कलर्स- दलदली</p>

<p>एलर्ट्स- भटकाव में न आएं. बजट से चलें. गंभीरता बनाए रहें.</p>

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement