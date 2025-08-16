Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 16 August 2025: मूलांक 6 वालों के प्रतिस्पर्धा के भाव को बल मिलेगा, लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा

<p><strong>मूलांक 6</strong>: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.</p>

<p>नंबर 6- 16 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 हैं. आज का दिन अंक 6 के लिए प्रयासों को संवारने वाला है. वरिष्ठों से भेंट की संभावना रहेगी. भाग्यबल से विविध प्रयास गति पाएंगे. सभी क्षेत्रों में उम्मीद से अच्छे परिणाम बनेंगे. शुभता में वृद्धि होगी. तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे. सौदे समझौतों में सफलता मिलेगी. पेशेवर स्पष्टता रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे. बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे.</p>

<p>शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति स्वयं से बहुत लगाव रखते हैं. साज संवार से रहते हैं. भव्यता का जीवन जीते हैं. आज इन्हें सीख सलाह बनाए रखना है. संस्कारों को बल देंगे. अनुशासन से आगे बढेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सक्रियता सहजता रहेगी. पेशेवर तेजी दिखाएंगे. वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे. प्रतिस्पर्धा के भाव को बल मिलेगा. लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. पेशेवर लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. सहकारिता बनाए रखें. अनुबंधों में धैर्य दिखाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. संकोच दूर होगा.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- स्वजनों का आगमन संभव है. प्रेम स्नेह के मामले बेहतर रहेंगे. संबंधों को बखूबी निभाएंगे. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. घर परिवार खुशहाल रहेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. निजी जीवन में मिठास रखेंगे. साथीगण सहयोग रखेंगे. रिश्तों पर जोर रखेंगे. प्रसन्नता बढ़ेगी.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- प्रतिभा प्रदर्शन प्रभावी रहेगा. साथी सहयोगी होंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. रहन सहन संवरेगा. स्वास्थ्य लाभ एवं भव्यता बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- आसमानी</p>

<p>एलर्ट्स- अतिउत्साह में न आएं. बहस से बचें. लोभ से दूर रहें.</p>

---- समाप्त ----